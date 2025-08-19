The Financial Times: предстоящие переговоры РФ и Украины могут усложнить достижение мира

Президент США Дональд Трамп принял украинского коллегу Владимира Зеленского и европейских лидеров в Вашингтоне 18 августа. По словам главы Белого дома, теперь Штаты начинают подготовку к встрече Зеленского с Владимиром Путиным. Как на встречу в Вашингтоне отреагировали в России и мире, расскажет Москва 24.

Вернуть Крым невозможно

Встреча американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского началась в Белом доме примерно в 20:15 по московскому времени. Около 25 минут главы государств общались публично, в присутствии представителей СМИ.

Трамп, в частности, выразил уверенность в возможности трехсторонней встречи России, США и Украины. По словам политика, урегулирования хотят добиться как обе стороны конфликта, так и весь мир. При этом Трамп заявил, что для достижения мира прекращение огня больше не требуется, и необходимо работать над долгосрочными мерами.





Дональд Трамп президент США Мы не говорим о мире в течение двух лет, после которого мы снова окажемся в этом бардаке. Мы намерены убедиться, что все будет хорошо.

Впоследствии Зеленский впервые допустил, что Киев больше не станет требовать прекращения огня для продолжения переговоров с Москвой. Более того, президент Украины выразил готовность вести диалог по территориям, но лишь напрямую с Владимиром Путиным. Кроме того, Трамп заявил, что Киев получит гарантии безопасности, не уточнив, о чем конкретно идет речь.

Когда же журналист спросил у Зеленского о предпочтительной форме поддержки от Запада – отправке американских войск, разведданных или вооружений, – тот ответил, что ему нужно все. При этом, по подсчетам Wall Street Journal, украинский лидер более 10 раз поблагодарил главу Белого дома во время встречи. А журналисты CNN подметили, что Зеленский сказал "спасибо" четыре раза за первые 10 секунд.

Впоследствии беседа продлилась за закрытыми дверями еще примерно 30 минут. В процессе Трамп и Зеленский, судя по кадрам из Белого дома, обращались к карте Украины: на ней восточную часть страны закрасили розовым цветом, демонстрируя территории, перешедшие под контроль России. Таким образом в Вашингтоне хотели использовать "холодное напоминание" об актуальной ситуации на фронте, предположили в СМИ.

"Я показал президенту (Дональду Трампу – Прим. ред.) много деталей на поле боя на карте. Спасибо за карту. Я думаю, как ее забрать домой", – заявил Зеленский в ходе визита.





Владимир Зеленский президент Украины Мы очень хорошо поговорили с президентом Трампом, это был самый лучший разговор. Ой, простите, возможно, лучший еще впереди.

Примерно в 21:50 по московскому времени в Белом доме приступили к переговорам с участием лидеров европейских стран, среди которых были премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эммануэль Макрон. Кроме того, в Вашингтон приехали генсекретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ходе дискуссии итальянский лидер отметила, что Италия предложила обеспечить защиту Украины на основе статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Как подчеркнула политик, единство необходимо, чтобы гарантированно разрешить кризис и обеспечить справедливость. А глава Франции, рассуждая о способах достижения мира, указал на важность проведения как трехстороннего саммита между Россией, Украиной и США, так и четырехстороннего, к которому присоединится Европа.

По завершении мероприятий Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, за 40 минут главы государств сошлись во мнении о необходимости прямых переговоров между Москвой и Киевом. Также в Кремле согласились повысить уровень дипломатического представительства на следующих встречах.

В свою очередь, американский президент сообщил в соцсети Truth Social, что уже приступил к подготовке саммита между Россией и Украиной. После же, по его словам, могут состояться трехсторонние переговоры, к которым присоединится США. По данным портала Axios, организовать встречу Путина и Зеленского планируется до конца августа.

Рассуждая о перспективах предстоящих переговоров уже 19 августа, Трамп отметил в разговоре с Fox News, что Вашингтон "далек от конфликта", а все решения будут принимать Москва и Киев. При этом, по словам политика, лидеру Украины предстоит проявить гибкость, а также принять невозможность возвращения Крыма и вступления его страны в НАТО.

"Европа благодарила и заискивала"

Достичь долгосрочных договоренностей при урегулировании конфликта получится, если безопасность России и права русских людей на Украине будут уважать, заявил телеканалу "Россия 24" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Сергей Лавров министр иностранных дел РФ Мы не отказываемся ни от каких форм работы – ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент об этом неоднократно говорил. Главное, чтобы <...> все эти форматы включались не ради того, чтобы наутро кто-то написал в газетах, или вечером показал по телевизору, или потом судачил в соцсетях, пытаясь снять пропагандистскую пенку. А ради того, чтобы шаг за шагом, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступеньки, готовить саммиты.

Оценивая роль европейских стран в переговорах, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что им не удалось "переиграть" президента США, убедив его продолжить конфликт с Россией.

"Европа благодарила и заискивала. Вопрос в том, что запоет дома о гарантиях и территориях киевский шут, снова нацепив зеленую военную форму", – подчеркнул он.

Однако очевидно, что встреча в Вашингтоне запустила формирование глобальной безопасности нового типа, сказал RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По словам эксперта, мировые лидеры постепенно перестают делать упор на идеологию, рассуждая о необходимости российского поражения, и переходят к реальной политике.





Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Из конкретных итогов можно выделить вроде бы стремление отказать Украине в членстве в военно-политическом альянсе НАТО и стремление принудить украинское руководство к обмену территориями, хотя бы фактическому обмену территориями. Но поскольку никаких документов, конкретных заявлений, бумаг подписано и продемонстрировано общественности не было, все это остается предметом обсуждения.

Что же касается других возможных условий перемирия, Владимир Зеленский может пойти на "пропорциональный обмен" территориями с Россией, выяснил Wall Street Journal. При этом политик указал на возможные сложности из-за перемещения населения и конституционного запрета Украины на сдачу земель.

Еще одна "уступка" затрагивает гарантии безопасности: по данным Financial Times, чтобы получить поддержку, Зеленский пообещал закупить у США оружие на 100 миллиардов долларов. Впоследствии украинский президент подтвердил это намерение в разговоре с журналистами, уточнив, что речь идет о сделке в 90 миллиардов долларов. По его словам, в рамках соглашения у американской стороны планируется приобрести самолеты и системы противовоздушной обороны (ПВО).

В целом же, тон обсуждения конфликта постепенно сглаживается: как отметили в The Guardian, европейские лидеры, принявшие участие в переговорах в Вашингтоне, старались избежать разногласий, чтобы Украину нельзя было обвинить в срыве переговоров.

Схожего мнения придерживаются и в Le Temps, где отметили, что встреча в Овальном кабинете напоминает "умиротворение", нежели чем достижение полноценного мира – однако "это уже кое-что". По мнению журналистов издания, на позитивные изменения, в частности, указывает тот факт, что Дональд Трамп не стал "унижать" присутствовавших на встрече или давить на них. Следующим же шагом станет организация двухстороннего саммита Владимира Путина и Владимира Зеленского, который, предположительно, пройдет в Будапеште или Женеве, уточнили в газете.

Однако, несмотря на дипломатичный тон беседы в Вашингтоне, предстоящие переговоры России и Украины могут усложнить достижение мира, считают в The Financial Times. А в Asharq Al-Awsat отметили, что достичь сделки получится, если Киев получит гарантии безопасности, но не вступит в НАТО.