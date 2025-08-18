Макрон предложил провести четырехстороннюю встречу по Украине с участием Евросоюза

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал организовать четырехстороннюю встречу между Россией, Украиной, США и представителями стран Евросоюза. Об этом французский лидер заявил во время переговоров лидеров стран ЕС с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

При этом Макрон подчеркнул, что идея трехсторонней встречи Россия, Украина и США очень важна, так как это единственный способ решить украинский вопрос. Однако, по его мнению, четырехсторонняя встреча должна стать завершающим этапом этих переговоров, потому что речь идет о гарантиях безопасности для всего европейского континента.

Ранее в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Трампа. В ходе переговоров американский лидерзаявил, что прекратит поддержку Киева, если не заключит сделку с украинским лидером. При этом он указал, что урегулирование ситуации на Украине требует проведения трехсторонней встречи. Если же она не состоится, военный конфликт продолжится.

После завершения переговоров в формате один на один Трамп и Зеленский приступили к переговорам с европейскими лидерами. Президент США заявил, что по их итогам рассчитывает на заключение договоренностей, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией.