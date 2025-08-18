Встреча Трампа и Зеленского началась в Белом доме

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Встреча лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского началась в Овальном кабинете Белого дома. Это следует из трансляции телеканала Fox News.

В рамках переговоров Трамп отметил, что встреча пройдет хорошо, однако не будет финальной.

Также президент выразил уверенность в возможности трехсторонней встречи России, США и Украины, отметив желание Москвы урегулировать конфликт. По его словам, Владимир Путин и Зеленский желают завершения кризиса. Кроме того, Трамп считает, что урегулирование должно носить долгосрочный характер.

"Мы не говорим о мире в течение двух лет, после которого мы снова окажемся в этом бардаке. Мы намерены убедиться, что все будет хорошо", – подчеркнул американский президент.

На переговоры в США также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, ряд глав европейских государств и генсек НАТО Марк Рютте. Они присоединятся к встрече после завершения беседы Трампа и Зеленского в формате один на один.

Кроме того, украинские СМИ опубликовали список лиц, вошедших в делегацию Киева, которая будет присутствовать на переговорах. В нее были включены глава офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, посол страны в США Оксана Маркарова и замглавы украинского МИД Сергей Кислица.

19 августа по итогам встречи в США пройдет экстренный саммит Евросоюза. Глава Евросовета Антониу Кошта планирует проинформировать всех лидеров ЕС о результате переговоров.