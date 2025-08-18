Постпред США Уитэкер: гарантии безопасности Киеву необязательно означают дислокацию войск

Фото: ТАСС/Zuma

Гарантии безопасности для Украины со стороны США необязательно подразумевают размещение американских войск на ее территории. Об этом заявил постоянный представитель Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью Fox News.

Он также подчеркнул, что конечное решение остается за американским президентом Дональдом Трампом. При этом оно может быть связано с командованием и управлением, а не с дислокацией войск.

Вместе с тем Уитэкер отметил, что за реализацию и финансирование новых мер по обеспечению безопасности Украины должны отвечать европейские страны.

"Они (украинцы. – Прим. ред.) понимают, что для достижения прочного мира им нужна гарантия безопасности", – указал постпред США.

Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Украины во время встречи Трампа и Владимира Путина на Аляске. Как пояснил спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф, дальнейшие действия зависят от Киева.

В свою очередь, "коалиция желающих" выразила готовность направить на Украину свои силы сдерживания после завершения боевых действий. Члены организации планируют обеспечить безопасность неба и моря, а также восстановить украинскую армию.

Кроме того, участники коалиции высоко оценили гарантии безопасности от США и отметили, что европейские страны будут играть важную роль в их реализации.