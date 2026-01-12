Симоньян рассказала, почему Россия не наносит удары по Киеву

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что Россия не наносит удары по столице Украины Киеву из-за его историко-культурной ценности для россиян. Об этом она сообщила в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше все. И если это не будет все завтра опять наше, то будет послезавтра", – подчеркнула она.

При этом Симоньян добавила, что это ее частная точка зрения как журналиста и гражданина, не имеющего государственной должности, и она не отражает официальную позицию военного командования.

Ранее Симоньян было присвоено звание "Почетный гражданин города Краснодара". Губернатор края Вениамина Кондратьева на официальной церемонии отметил, что журналистка родилась, училась и начинала свою карьеру в городе и до сих пор остается неравнодушна к нему.

Он добавил, что знает Симоньян как человека с непоколебимыми принципами и высоким уровнем профессионализма. По его мнению, в ее работе ощущается желание добиться правды и справедливости.