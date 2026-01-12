Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:40

Политика

Симоньян рассказала, почему Россия не наносит удары по Киеву

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что Россия не наносит удары по столице Украины Киеву из-за его историко-культурной ценности для россиян. Об этом она сообщила в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше все. И если это не будет все завтра опять наше, то будет послезавтра", – подчеркнула она.

При этом Симоньян добавила, что это ее частная точка зрения как журналиста и гражданина, не имеющего государственной должности, и она не отражает официальную позицию военного командования.

Ранее Симоньян было присвоено звание "Почетный гражданин города Краснодара". Губернатор края Вениамина Кондратьева на официальной церемонии отметил, что журналистка родилась, училась и начинала свою карьеру в городе и до сих пор остается неравнодушна к нему.

Он добавил, что знает Симоньян как человека с непоколебимыми принципами и высоким уровнем профессионализма. По его мнению, в ее работе ощущается желание добиться правды и справедливости.

Читайте также


политика

Главное

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

Почему важно уметь говорить "спасибо"?

Благодарность настраивает человека на более конструктивную волну мышления и действий

Привычка говорить "спасибо" оказывает мощное позитивное влияние на здоровье

Читать
закрыть

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика