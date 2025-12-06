Форма поиска по сайту

06 декабря, 20:44

Общество

FT включила Маргариту Симоньян в список самых влиятельных людей года

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Газета Financial Times включила главного редактора RT Маргариту Симоньян в список 11 наиболее влиятельных людей 2025 года в разделе "Лидеры".

"Она, пожалуй, самый преданный посланник Владимира Путина", – говорится в публикации.

Вместе с тем газета привела слова журналистки, по мнению которой Запад, особенно превратившаяся в "разложившуюся империю" Великобритания, испытывает зависть к России.

Телеканал RT отпраздновал 20-летний юбилей в середине октября. На торжественном мероприятии Путин обратил внимание на смелость, самоотверженность и настойчивость сотрудников СМИ, отстаивающих правду в глобальном информационном пространстве.

Президент также поздравил Симоньян и всех, кто работал и работает на телеканале, с праздником. Он поблагодарил "деятельный, творческий, сплоченный" коллектив за преданность профессии и долгу.

