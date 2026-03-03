В России утвержден новый ГОСТ для белого хлеба

Фото: depositphotos/zmaris

С 1 апреля в России вступает в силу новый межгосударственный стандарт на белый хлеб из пшеничной муки, который должен заменить устаревший ГОСТ 1986 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ Росстандарта.

Ключевым нововведением стало расширение ассортимента допустимых форм и веса продукции. Теперь производители смогут выпускать не только стандартные формовые буханки, но и так называемый подовый хлеб овальной формы.

Кроме того, снимается жесткое ограничение по массе: если раньше буханка должна была весить не меньше 500 граммов, то теперь допускается выпечка изделий меньшего веса.

При этом максимальное время нахождения готового хлеба на предприятии после выпечки осталось прежним – не более 10 часов. Однако из документа исчезла рекомендация по сроку реализации в розничных сетях, которая ранее ограничивала продажу хлеба 24 часами с момента выемки из печи.

Основными ингредиентами белого хлеба остались пшеничная хлебопекарная мука (высшего, первого или второго сортов), дрожжи, соль, сахар и вода. При этом документ официально разрешает использовать ряд пищевых добавок: вещества для обработки муки, антиокислители и ферментные препараты (в том числе в составе комплексных добавок) при условии их соответствия нормативной документации.

Ранее Росстандарт впервые ввел ГОСТ на картофельные чипсы. Он также начнет действовать с 1 апреля 2026 года. Стандарт будет определять такие характеристики, как внешний вид, цвет, вкус, запах, а также допустимое содержание жира и пищевой соли.