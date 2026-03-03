Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 04:22

Общество

В России утвержден новый ГОСТ для белого хлеба

Фото: depositphotos/zmaris

С 1 апреля в России вступает в силу новый межгосударственный стандарт на белый хлеб из пшеничной муки, который должен заменить устаревший ГОСТ 1986 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ Росстандарта.

Ключевым нововведением стало расширение ассортимента допустимых форм и веса продукции. Теперь производители смогут выпускать не только стандартные формовые буханки, но и так называемый подовый хлеб овальной формы.

Кроме того, снимается жесткое ограничение по массе: если раньше буханка должна была весить не меньше 500 граммов, то теперь допускается выпечка изделий меньшего веса.

При этом максимальное время нахождения готового хлеба на предприятии после выпечки осталось прежним – не более 10 часов. Однако из документа исчезла рекомендация по сроку реализации в розничных сетях, которая ранее ограничивала продажу хлеба 24 часами с момента выемки из печи.

Основными ингредиентами белого хлеба остались пшеничная хлебопекарная мука (высшего, первого или второго сортов), дрожжи, соль, сахар и вода. При этом документ официально разрешает использовать ряд пищевых добавок: вещества для обработки муки, антиокислители и ферментные препараты (в том числе в составе комплексных добавок) при условии их соответствия нормативной документации.

Ранее Росстандарт впервые ввел ГОСТ на картофельные чипсы. Он также начнет действовать с 1 апреля 2026 года. Стандарт будет определять такие характеристики, как внешний вид, цвет, вкус, запах, а также допустимое содержание жира и пищевой соли.

Читайте также


обществоеда

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика