Al Jazeera: серия взрывов прогремела в столице Катара

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов произошла в столице Катара Дохе ночью во вторник, 3 марта. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным СМИ, в связи с этим в южном пригороде столицы тряслись дома. При этом о природе взрывов и потенциальном ущербе не сообщается.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ на это Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые расположены в странах Персидского залива.

Ранее, 2 марта, несколько взрывов были зафиксированы в районе аэропорта столицы Ирака Багдада. Атаке подверглась военная база, которая находится рядом с воздушной гаванью.