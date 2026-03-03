Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 15:49

Политика

Армия Израиля заявила об ударе по высокопоставленному иранскому командиру

Фото: depositphotos/dnaveh

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по высокопоставленному иранскому командиру в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что на Ближнем Востоке, по сути дела, идет война. Он объяснял, что последствия эскалации идут через весь регион. При этом Москва выступает за немедленное прекращение военных действий.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда Израиль и США начали наносить удары по Ирану. После этого Тегеран атаковал территорию Израиля и американские военные базы в регионе.

Общее число погибших в Иране в результате ударов достигло 787 человек. Также из-за атак Израиля и США погиб верховный лидер республики Али Хаменеи.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика