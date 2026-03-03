Армия Израиля заявила об ударе по высокопоставленному иранскому командиру

Фото: depositphotos/dnaveh

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по высокопоставленному иранскому командиру в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что на Ближнем Востоке, по сути дела, идет война. Он объяснял, что последствия эскалации идут через весь регион. При этом Москва выступает за немедленное прекращение военных действий.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда Израиль и США начали наносить удары по Ирану. После этого Тегеран атаковал территорию Израиля и американские военные базы в регионе.

Общее число погибших в Иране в результате ударов достигло 787 человек. Также из-за атак Израиля и США погиб верховный лидер республики Али Хаменеи.

