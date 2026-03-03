Форма поиска по сайту

03 марта, 16:28

Мэр Москвы

Собянин рассказал о планах развития маршрутов между Москвой и Подмосковьем

Фото: Москва 24/Елена Мельникова

В 2026 году планируется запустить около 5 столичных магистральных маршрутов. Их общее количество превысит 75, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По его словам, еще более 50 маршрутов появится между Москвой и Подмосковьем. В эксплуатацию введут еще 20 километров выделенных полос для городского транспорта, а их общая длина составит свыше 530 километров.

В прошлом году город улучшил и настроил под потребности москвичей более 160 маршрутов автобусов и электробусов. Также прошел запуск 6 новых магистральных маршрутов в разных частях мегаполиса. Благодаря этому для более чем 1,2 миллиона жителей столицы сократилось время в пути до станций метро, МЦК и МЦД.

Кроме того, как рассказал Собянин, в этом году городской парк пополнят свыше 400 новых электробусов. В результате общее число такого транспорта превысит 3 300 единиц.

"Москва сохранит лидерство среди городов Европы и США по количеству электробусов. По соотношению цены и качества российские электробусы одни из лучших в мире. Они отвечают самым строгим стандартам обслуживания пассажиров и снижают негативное влияние на экологию города", – подчеркнул мэр Москвы.

Собянин также рассказал, что в столице активно развивается и электрозарядная инфраструктура. В парках и на конечных станциях установлено более 460 ультрабыстрых зарядных станций мощностью 300 киловатт. До конца года планируется установить еще около 300 зарядок.

Ранее пять новых дизельных автобусов "ЛиАЗ" начали курсировать по маршруту № 1818 проекта "Москва – область". Тестирование модели, включающее проверку сразу нескольких режимов, заняло около 4 месяцев. По итогам как водители, так и пассажиры высоко оценили новый транспорт.

