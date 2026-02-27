Форма поиска по сайту

27 февраля, 14:12

Транспорт

Пять новых автобусов выйдет на маршрут проекта "Москва – область" 28 февраля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Пять новых дизельных автобусов "ЛиАЗ" начнут курсировать по маршруту № 1818 проекта "Москва – область" 28 февраля, сообщил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул.

"На эксплуатационную площадку "Мнёвники" пришла новая техника от одного из ведущих российских производителей автобусной техники "ЛиАЗ". Сегодня мы приняли три машины. До этого поступили еще два автобуса нового поколения", – приводит его слова Агентство "Москва".

Он уточнил, что тестирование модели, включающее проверку сразу нескольких режимов, заняло около 4 месяцев. По итогам как водители, так и пассажиры высоко оценили новый транспорт.

В частности, автобусы, полностью спроектированные в Нижнем Новгороде, отличаются повышенным уровнем комфорта для всех участников движения. Их оснастили мягкой подсветкой, увеличили площадь пола и закрепили все поручни к боковым поверхностям.

Помимо этого, разработка предполагала увеличенную площадку для колясок и негабаритного багажа, просторные проходы между сиденьями, а также установку медиапанели с информацией о следующих остановках и маршруте движения.

"Мы ждем всю партию, которая у нас законтрактована с группой "ГАЗ" в количестве 96 автобусов. Эти транспортные средства будут работать на областных маршрутах, связывать столицу с Подмосковьем. В том числе будут замещать те маршруты, которые мы запустили в прошлом году, и также новые маршруты, которые в этом году запустим. У нас большая программа с Московской областью по новым маршрутам", – отметил гендиректор "Мосгортранса".

Вместе с тем Асаул поделился итогами успешного заключения договора на поставку нового типа автобусов, которые ранее не использовались в "Мосгортрансе". В их число вошли пригородные транспортные средства, поступление которых запланировано на ближайшие месяцы.

Помимо этого, предприятие получит крупную партию автобусов среднего и малого классов.

"Планы на эту весну – еще серьезно обновиться. И практически все маршруты будут на новой технике", – заключил Асаул.

Нововведения планируются и в эксплуатации остановок городского транспорта, расположенных вблизи станций МЦД на территории Подмосковья. Правительства Москвы и области подписали соглашение о единых нормах содержания соответствующих мест.

Теперь на остановках будут регулярно убирать граффити и снимать объявления, мыть стеклянные поверхности, металлические элементы конструкций и лавочки. Помимо этого, специалистов обяжут чистить крыши и маршрутные указатели, обрабатывать нержавеющие элементы антикоррозийными средствами.

Еще сто электробусов появятся в столице

