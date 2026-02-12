Пассажиры совершили около 5 млн поездок на маршрутах проекта "Москва – область"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С момента запуска проекта "Москва – область" пассажиры совершили около 5 миллионов поездок на пригородных маршрутах, сообщили в столичном Дептрансе.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в прошлом году по поручению Сергея Собянина совместно с правительством Московской области стартовала интеграция пригородных маршрутов, следующих до станций метро внутри МКАД, в единую транспортную систему столицы.

На первом этапе было запущено 25 новых направлений на севере, западе и северо-западе, где работает около 200 современных автобусов российского производства.

Наибольшей популярностью у пассажиров пользуются маршруты в Химки и Одинцовский городской округ. Среди лидеров – № 1 443, 1 346, 1 344, 1 342 (в Химки) и 1 139 (микрорайон Новая Трехгорка). В будние дни на этих направлениях совершается более 33 тысяч поездок.

Новые маршруты связали Москву с Химками, Одинцовом и Красногорском. На них внедрены стандарты московского транспорта: четкое расписание, прогнозируемые интервалы, современный подвижной состав и квалифицированные водители.

До 2028 года планируется интегрировать в транспортную систему Москвы не менее 30% существующих пригородных маршрутов, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в конце весны 2026 года на экспресс-маршрут № 1 195, соединяющий станцию метро "Ховрино" с аэропортом Шереметьево, выйдут 4 новых автобуса отечественного производства. Новая техника будет оснащена улучшенной шумоизоляцией, тепловыми завесами на дверях и утепленным полом.