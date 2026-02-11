Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 10:07

Транспорт

Четыре новых автобуса выйдут на маршрут "Аэроэкспресса" до Шереметьево

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Четыре новых автобуса отечественного производства выйдут на экспресс-маршрут № 1195, соединяющий станцию метро "Ховрино" с аэропортом Шереметьево, в конце весны 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба компании "Аэроэкспресс", передает Агентство "Москва".

"Ежедневно экспресс-автобусами между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево пользуются порядка 7 тысяч пассажиров, и спрос на маршрут постоянно растет", – отметили в организации.

Там пояснили, что новая техника будет оснащена улучшенной шумоизоляцией, тепловыми завесами на дверях и утепленным полом. Более того, для повышения безопасности поездок двери транспортных средств оборудуют цветовыми индикаторами зеленого и красного цветов.

"При подготовке технического задания на новые автобусы мы учли обращения пассажиров, которые получили за последний год", – добавил гендиректор "Аэроэкспресса" Андрей Акимов.

Всего парк шереметьевского направления будет насчитывать 21 автобус. Поездка по экспресс-маршруту по платной трассе М-11 занимает около 20 минут. В частности, от "Ховрина" до терминалов B и C аэропорта Шереметьево автобусы курсируют каждые 10 минут, а до терминала D – каждые 15. Остановки расположены у выхода № 2 станции метро и у выходов из терминалов аэропорта.

Ранее на востоке Москвы на маршрут № 776 вышли два современных электробуса российского производства. Данный рейс проходит около станции "Новогиреево" Калининской линии метро и одноименной платформы МЦД. В настоящее время электробусы нового поколения курсируют в трех районах на востоке города: Ивановском, Новогирееве и Перове.

"Новости дня": автобус № 934 начнет курсировать по Университетскому проспекту в Москве

Читайте также


транспортгород

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика