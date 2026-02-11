Четыре новых автобуса выйдут на маршрут "Аэроэкспресса" до Шереметьево

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Четыре новых автобуса отечественного производства выйдут на экспресс-маршрут № 1195, соединяющий станцию метро "Ховрино" с аэропортом Шереметьево, в конце весны 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба компании "Аэроэкспресс", передает Агентство "Москва".

"Ежедневно экспресс-автобусами между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево пользуются порядка 7 тысяч пассажиров, и спрос на маршрут постоянно растет", – отметили в организации.

Там пояснили, что новая техника будет оснащена улучшенной шумоизоляцией, тепловыми завесами на дверях и утепленным полом. Более того, для повышения безопасности поездок двери транспортных средств оборудуют цветовыми индикаторами зеленого и красного цветов.

"При подготовке технического задания на новые автобусы мы учли обращения пассажиров, которые получили за последний год", – добавил гендиректор "Аэроэкспресса" Андрей Акимов.

Всего парк шереметьевского направления будет насчитывать 21 автобус. Поездка по экспресс-маршруту по платной трассе М-11 занимает около 20 минут. В частности, от "Ховрина" до терминалов B и C аэропорта Шереметьево автобусы курсируют каждые 10 минут, а до терминала D – каждые 15. Остановки расположены у выхода № 2 станции метро и у выходов из терминалов аэропорта.

Ранее на востоке Москвы на маршрут № 776 вышли два современных электробуса российского производства. Данный рейс проходит около станции "Новогиреево" Калининской линии метро и одноименной платформы МЦД. В настоящее время электробусы нового поколения курсируют в трех районах на востоке города: Ивановском, Новогирееве и Перове.

