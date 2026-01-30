Столичный электробус с ночной зарядкой проехал более 17 тыс км за 3 месяца

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Электробус КАМАЗ-6282 с технологией ночной зарядки за 3 месяца тестирования проехал уже свыше 17 тысяч километров. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Преимуществом новинки считается запас хода до 250 километров, бесшумный и плавный ход, а также салон, который вмещает до 85 пассажиров. Кроме того, внутри электробуса предусмотрены медиаэкраны с информацией об остановках и порты для зарядки телефонов.

Уточняется, что экологичный транспорт курсирует на экспресс-маршруте от Зеленограда до метро "Ховрино". По будням на электробусе совершают свыше 10 тысяч поездок. Ожидается, что тестирование продлится до апреля.



"По итогам испытаний рассмотрим возможность закупки электробусов с уникальной технологией зарядки", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что в столице проходят тестирования трех новых моделей автобусов российского производства: ЛиАЗ Citymax 12 – на маршруте № 1383, а также КамАЗ-4290 и ПАЗ Citymax 9 – на маршруте № 1594.

Каждый день на автобусах и электробусах совершается более 3 миллионов поездок. Всего в 2026 году в город поступит свыше 500 машин разных моделей и классов вместимости.