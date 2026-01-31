Городские службы Москвы продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме устранять последствия снегопада. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В частности, организован вывоз с московских улиц снежных валов. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, соцобъектам и потребительскому рынку.

Также на протяжении светового дня очищаются кровли жилых домов. Места, где проводятся работы, огорожены лентами и специальными заграждениями для того, чтобы там не проходили пешеходы. В связи с этим горожан попросили быть внимательнее и не заходить за ограждения.

Несмотря на морозы, специалисты продолжают работу. В столичном комплексе городского хозяйства напомнили, что ночью 31 января температура составила минус 21 градус.

Аномально холодная погода зафиксировалась в Москве 30 января. Морозы продлятся 3 февраля. Со слов метеорологов, среднесуточная температура воздуха может быть на 7–12 градусов ниже климатической нормы, а в ночные часы может похолодать до минус 25 градусов.

При этом самым холодным днем с начала зимы станет воскресенье, 1 февраля. Днем москвичей ожидает до минус 17 градусов.

