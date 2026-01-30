160% месячной нормы осадков выпало в Москве в январе

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

В январе 2026 года в Москве выпало 160% месячной нормы осадков, заявила в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, за 12 часов 29 января сумма осадков в Москве и Подмосковье достигла 6 сантиметров, из-за чего к утру 30-го числа на метеостанции ВДНХ накопленное количество осадков достигло 83,4 миллиметра.

"Таким образом, нынешний январь стал третьим самым щедрым на осадки", – указала синоптик.

Она напомнила, что первое место остается за 1970 годом, тогда в январе фиксировали 100,3 миллиметра осадков. На втором месте оказался 2005 год с 99,3 миллиметра осадков.

До этого в столице был повторен рекорд 1994 года по высоте сугробов. В Москве 32 года назад фиксировались сугробы высотой 61 сантиметр. 30 января 2026 года высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ также достигла 61 сантиметра.

В это же время в столице установилась морозная и ясная погода. Из-за возможных затруднений на дорогах горожан призвали по возможности отказаться от личного транспорта и воспользоваться городским транспортом вечером 30 января.

