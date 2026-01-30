Reuters: Дмитриев проведет 31 января переговоры в Майами с членами команды Трампа

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посетит Майами в субботу, 31 января, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным СМИ, он встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее Дмитриев посетил Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Он провел переговоры со спецпредставителем главы США Стивом Уиткоффом.

Их встреча продолжалась более двух часов, на ней также присутствовал зять Трампа Джаред Кушнер. Уиткофф отмечал, что оценивает переговоры как "очень позитивные", однако подробностей он не привел.

