Конгрессвумен США Луна заявила, что готова ко встрече с Дмитриевым в любое время

Фото: ТАСС/AP/Ross D. Franklin

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что готова в любое время провести встречу со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.



"Я люблю Кирилла, и он может увидеться со мной в любое время. Я буду рада этому", – подчеркнула политик.

Ранее Луна сообщила, что основной темой переговоров членов Конгресса США с депутатами Госдумы станут перспективы развития торгово-экономических отношений между двумя странами.

Она отметила, что инициатива о проведении встречи направлена на снижение двусторонней напряженности. Кроме вопросов торговли, в повестку могут быть включены темы, способствующие углублению взаимопонимания и налаживанию коммуникаций между Россией и США.