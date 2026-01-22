Конгрессвумен США выразила надежду на рост поддержки плана Трампа по Украине в конгрессе

Фото: depositphotos/izanbar

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна надеется, что поддержка мирного плана главы государства Дональда Трампа по Украине в американском конгрессе усилится. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

Луна отметила, что, по ее мнению, этого сейчас хотят все.

Ранее конгрессвумен заявила, что четыре депутата Госдумы РФ были приглашены в Вашингтон для участия в консультациях с американскими законодателями, в том числе об урегулировании конфликта на Украине.

Депутатам было направлено официальное приглашение на переговоры. Встреча запланирована на январь 2026 года.