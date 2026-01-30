Форма поиска по сайту

30 января, 17:35

В мире
Daily Mail: у британца выявили рак легких из-за боли в плече

В Британии врачи выявили у мужчины рак легких из-за боли в плече

Фото: 123RF.com/fantasticstudio

Британские врачи выявили у мужчины рак легких после его жалобы на боль в плече. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным СМИ, британец долгое время не обращал внимания на боль в руке, воспринимая ее как растяжение мышц. Однако позже он обратился к медикам. Те сказали ему, что у него защемлен нерв в левой руке, выписали обезболивающие и рекомендовали отдыхать дома.

Мужчина выполнил указания врачей, но боль не прошла, а, наоборот, стала сильнее. По ночам он просыпался и не мог долгое время уснуть. Вскоре ему стало тяжело поднимать руку и даже мыться, рассказали журналисты.

Через полгода он вновь обратился к врачам, которые заявили, что проблема в мышцах и костях. Они выписали ему сильные обезболивающие и снова отправили домой.

Спустя время британец почувствовал покалывание в груди и решил его проверить. Обследования выявило у него рак легких на поздней стадии. Опухоль давила на нерв, ведущий к шее, что и вызывало боль в плече. При этом у пациента не было кашля, который характерен для этого онкологического заболевания, говорится в статье.

В настоящее время мужчина проходит лечение. Уточняется, что он много лет курил, что, возможно, и стало причиной рака.

Ранее британка узнала о наличии у себя онкологии после необычной реакции на алкоголь. Она заметила выраженную боль в области шеи, когда выпивала небольшое количества вина.

Позже на боковой поверхности шеи у нее появилось уплотнение, из-за которого она обратилась в больницу. После обследования врачи диагностировали лимфому Ходжкина II степени.

