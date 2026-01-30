Форма поиска по сайту

30 января, 19:11

Политика

Жители Киева начали скупать наполнители для кошачьих лотков из-за проблем с канализацией

Фото: AP Photo/Andrew Kravchenko

Жители Киева стали массово скупать наполнители для кошачьих лотков из-за замерзающей канализации и неработающих туалетов в домах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Глава Деснянского района Максим Бахматов ранее посоветовал киевлянам рыть ямы для туалетов на улице и использовать кошачьи наполнители. После этого, как сообщили СМИ, местные граждане стали протестовать и перекрывать дорогу из-за отсутствия в их домах света и отопления.

До этого мэр Киева Виталий Кличко призывал местных граждан по возможности уезжать из города в связи с продолжающимся энергокризисом. По его словам, это позволит снизить нагрузку на инфраструктуру украинской столицы. Он также предупредил, что зима в этом году будет сложной.

Киев на данный момент обеспечен лишь половиной от требующейся ему электроэнергии. Впервые в истории города большая часть граждан остается без отопления на фоне сильнейших морозов.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский высказал недовольство по поводу работы Кличко во время блэкаута и отключения отопления. Для Киева сформировали оперштаб, его работа будет координироваться правительством.

