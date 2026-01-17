Кличко заявил, что Киев обеспечен электроэнергией лишь на 50%

Фото: ТАСС/AP/Andrew Kravchenko

Киев на сегодняшний день обеспечен лишь половиной от требующейся ему электроэнергии, что свидетельствует о беспрецедентном кризисе. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в интервью Reuters.

Он указал, что впервые в истории украинской столицы большая часть населения остается без отопления на фоне сильнейших морозов. Некоторые горожане ожидают появления электросети в домах от 18 до 20 часов.

По словам Кличко, для обеспечения потребностей 3,6 миллиона жителей Киеву необходимо 1 700 мегаватт электроэнергии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство работой Кличко во время блэкаута и отключения отопления в украинской столице. Для Киева сформировали действующий штаб, его работа будет контролироваться на уровне правительства.

В школах Киева ввели каникулы из-за проблем с энергоснабжением. Они продлятся с 19 января по 1 февраля. При этом зимние каникулы были перенесены за счет весенних и летних, чтобы учебный год завершился не позднее 1 июля.

В Минэнерго Украины заявили, что в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Самая напряженная обстановка с энергоснабжением наблюдается в Киеве, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.