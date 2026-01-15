15 января, 19:25Происшествия
Крупный объект энергоинфраструктуры разрушен в Харькове
Фото: 123RF.com/ongkachakon
Крупный объект критической энергетической инфраструктуры разрушен в Харькове, сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.
По его словам, штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в круглосуточном режиме. На месте находятся аварийные службы и профильные специалисты.
Подробностей Терехов не привел. При этом ранее стало известно о нескольких взрывах в Харькове.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение в стране режима ЧС в энергетике. Он уточнил, что руководить различными работами и решать практические вопросы будет первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.