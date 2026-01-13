ТАСС: Киев практически полностью обесточен

Фото: 123RF.com/grazvydas

Киев практически полностью обесточен, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Уточняется, что у некоторых потребителей электричества нет уже пятые сутки. Жители публикуют в соцсетях видео из своих квартир, в которых нет ни света, ни отопления.

По другим данным очевидцев, свет в Киеве появляется на 2 или 3 часа в сутки, также с перебоями поступают вода и теплоснабжение. Из-за постоянных неполадок с электричеством в столице Украины закрываются супермаркеты, а у тех магазинов, которые пока еще работают, собираются очереди.

Ранее мэр города Виталий Кличко призвал жителей сделать запасы воды, продуктов питания и запастись теплыми вещами. Он подчеркивал, что в ряде регионов Украины, включая Киев, могут наблюдаться проблемы с электричеством. Власти страны при этом заявляли о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах, а министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала ситуацию "очень сложной".

