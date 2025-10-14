Мэр Киева посоветовал жителям готовиться к непростой зиме

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Felix Hörhager

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города готовиться к непростой зиме, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, город будет делать все, чтобы обеспечить услугами всех жителей. Несмотря на это, Кличко посоветовал "просчитывать" разные сценарии, включая плохой, и "быть готовыми".

"Готовыми – это означает запас воды, запас продуктов питания длительного хранения, теплые вещи", – указал политик.

Кроме того, Кличко не исключил повторения ситуации, когда в Киеве и ряде других регионов Украины наблюдались длительные отключения электричества. Мэр подчеркнул, что отопительный сезон пока не начался, однако все социальные объекты подключены к теплоснабжению.

В то же время известно, что кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому отопительный сезон сокращен на один месяц и продлится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. С 10 сентября в различных украинских регионах начались многочасовые отключения света.

Власти страны заявляли о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах, а министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала ситуацию "очень сложной".

Директор Центра исследований энергетики Александра Харченко также указывала на то, что семь городов рискуют остаться без тепла из-за выхода из строя объектов генерации. В зоне риска находятся Киев, Сумы, Харьков, Николаев, Одесса, Запорожье и Кривой Рог.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что на двух станциях киевского метро наблюдалось отключение света. Аварийное отключение электроэнергии также фиксировалось в ряде областей и центре самого Киева.

