ТАСС: взрывы произошли в Киеве и еще нескольких городах Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прозвучало этой ночью в Киеве и еще ряде городов Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные украинских СМИ.

Взрывы также были слышны в Днепропетровске, Харькове, Кременчуге и в подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Подробности случившегося пока не приводятся.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в десяти регионах Украины, в том числе в Киевской, Днепропетровской, Харьковской и других областях.

Ранее российские войска нанесли удары по портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре и хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность украинской армии.

По данным Минобороны России, поражение было нанесено оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.