Движение поездов восстановлено на Сокольнической линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Сокольнической линии метро восстановлено, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Интервалы были увеличены из-за падения человека на пути. Как рассказали ТАСС в оперативных службах, инцидент произошел на станции "Юго-Западная".

"Пассажир случайно упал под прибывающий поезд. Его достали, он жив", – уточнил собеседник агентства, добавив, что этого человека осматривают врачи.

Ранее интервалы между поездами были увеличены по той же причине на Кольцевой линии. Пассажир упал на пути на станции "Проспект Мира". Его удалось оперативно поднять на платформу, после чего движение составов ввели в график.