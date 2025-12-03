Интервалы движения увеличивали на Кольцевой линии метро из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения составов были увеличены на Кольцевой линии метро из-за человека на путях. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Инцидент произошел на станции метро "Проспект Мира". После случившегося человека оперативно подняли на платформу.

В настоящее время движение на Кольцевой ветке введено в график и осуществляется в штатном режиме. Также функционирует и станция метро "Курская".

"Мы просим вас соблюдать правила метро. Пожалуйста, не подходите к краю платформы и не спускайтесь на пути – это опасно для жизни!" – сказано в сообщении.

Ранее на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро увеличивались интервалы движения поездов. Это было связано с нахождением человека на путях. Движение спустя время было введено в график.

