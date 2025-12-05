Форма поиска по сайту

Новости

Новости

05 декабря, 12:30

Транспорт

Новое электросудно "Стрельна" будет запущено по Москве-реке летом 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Новое электросудно "Стрельна" проекта "Москва 2.0" запустят по Москве-реке летом 2026 года. Об этом сообщила менеджер проекта обособленного подразделения компании "Водоходъ. Пассажирский порт" в столице Анастасия Мирошниченко.

По ее словам, "Стрельна" приспособлена для эксплуатации в любых погодных условиях, благодаря чему месяц она будет работать и летом, и зимой, когда река покрывается льдом. Маршрут судна с вместимостью до 130 пассажиров проляжет от/до причала "Киевский". Время в пути займет 2 часа 40 минут.

"Первое судно было запущено в Москве 11 ноября 2025 года", – цитирует Мирошниченко Агентство "Москва".

В свою очередь, руководитель проекта обособленного подразделения фирмы Павел Андросов добавил, что в следующем году также будет запущено еще одно судно "Восход". Андросов напомнил, что судно уже курсировало на севере города, связывая причал Северного речного вокзала с зоной отдыха "Бухта радости" на Пироговском водохранилище. Сейчас оно проходит модернизацию.

Ранее сообщалось, что парк столичного речного электротранспорта пополнили два судна – "Рудневка" и "Самородинка". Они должны пройти швартовые и ходовые испытания, а также получить необходимые разрешительные документы для перевозки пассажиров.

Пять новых плавучих причалов для электросудов появятся в Москве

