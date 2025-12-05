UEFA наказал Украину за оскорбления болельщиков в сторону России

Фото: 123RF.com/ververidis

Дисциплинарная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) наложила два денежных штрафа на Украинскую ассоциацию футбола за поведение болельщиков, пишет "Чемпионат".

Первый штраф составляет 19 тысяч евро за выбегание фанатов на поле, а также использование пиротехники в отборочном матче чемпионата мира 2026 года с Исландией.

Второй штраф в 15 тысяч евро выставлен за демонстрацию баннера с обвинениями России в терроризме во время игры плей-офф квалификации Евро-2024 со сборной Боснии и Герцеговины.

UEFA посчитал баннер политическим, провокационным, недопустимым для использования на футбольных матчах.

Ранее страны – члены UEFA обсудили вопрос смягчения ограничений, введенных в отношении российских команд. Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан выступили за то, чтобы российские команды были полностью возвращены на турниры под эгидой организации.