Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 18:38

Спорт

UEFA наказал Украину за оскорбления болельщиков в сторону России

Фото: 123RF.com/ververidis

Дисциплинарная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) наложила два денежных штрафа на Украинскую ассоциацию футбола за поведение болельщиков, пишет "Чемпионат".

Первый штраф составляет 19 тысяч евро за выбегание фанатов на поле, а также использование пиротехники в отборочном матче чемпионата мира 2026 года с Исландией.

Второй штраф в 15 тысяч евро выставлен за демонстрацию баннера с обвинениями России в терроризме во время игры плей-офф квалификации Евро-2024 со сборной Боснии и Герцеговины.

UEFA посчитал баннер политическим, провокационным, недопустимым для использования на футбольных матчах.

Ранее страны – члены UEFA обсудили вопрос смягчения ограничений, введенных в отношении российских команд. Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан выступили за то, чтобы российские команды были полностью возвращены на турниры под эгидой организации.

Читайте также


спорт

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика