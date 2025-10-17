Сборная России по футболу заняла 30-е место в рейтинге FIFA

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сборная России переместилась с 33-го на 30-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Информация об этом появилась на сайте организации.

В октябре у российской команды состоялись два товарищеских матча. В игре против сборной Ирана спортсмены выиграли со счетом 2:1, с командой Боливии – со счетом 3:0.

Первое место в рейтинге заняла сборная Испании, второе – команда Аргентины, при этом Франция опустилась на третью строчку. Кроме того, в десятку лучших попали сборные Великобритании, Португалии, Нидерландов, Бразилии, Бельгии, Италии и Германии.

Ранее в РФС сообщили, что сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Перу и Чили в ноябре. Игра с перуанцами состоится 12-го числа на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, а с чилийцами – 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи. Там же 18-го числа команды Перу и Чили сыграют между собой.

Между тем сборная России, в составе которой находятся игроки не старше 15 лет, обыграла команду Азербайджана и победила на Играх стран СНГ. Мячи забыли Клим Денисов (74-я минута), Иван Кузьмин (75) и Ратмир Лукьянов (76).