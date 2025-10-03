Футболист московского "Спартака" Умяров вызван в сборную России

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Полузащитник московского клуба "Спартак" Наиль Умяров впервые вызван в сборную Россию по футболу, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Спортсмен вошел в окончательный состав российской сборной из 30 игроков на товарищеские матчи в октябре. Помимо Умярова, в команду РФ из "Спартака" попали вратарь Александр Максименко и защитник Руслан Литвинов.

Россия встретится на футбольном поле с командой Ирана 10 октября, а с соперниками из Боливии – 14-го числа.

Ранее нападающий французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча". В прошлом сезоне в составе ПСЖ футболист получил Кубок Франции, а также выиграл Лигу чемпионов. Более того, он признан лучшим бомбардиром французского чемпионата, забив 25 голов.