01 января, 04:15

Политика

Трамп прокомментировал получение Клуни гражданства Франции

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп иронично назвал хорошей новостью то, что американский актер Джордж Клуни вместе с супругой и двумя детьми получили французское гражданство.

"Хорошие новости! Джордж и Амаль Клуни, два из худших политических прогнозистов всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в центре серьезной криминальной проблемы из-за абсолютно ужасного подхода к иммиграции, очень похожего на тот, который был у нас при сонном (экс-президенте США. – Прим. ред.) Джо Байдене", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома заявил, что Клуни после прошедших в 2024 году дебатов в преддверии президентских выборов "предал" Байдена во время сбора средств. Кроме того, по словам Трампа, актер получил больше общественного внимания за политические высказывания и действия, чем за свои фильмы.

"Он вовсе не был кинозвездой, он был просто обычным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике", – заключил Трамп.

Информация о том, что Клуни вместе с семьей получил французское гражданство, появилась в СМИ в конце декабря. Актер стал гражданином Франции согласно указу о присвоении гражданства.

Клуни неоднократно заявлял, что любит французскую культуру и язык. Актер и его семья проводят большую часть своего времени на юге Франции. В 2021 году они приобрели бастиду и виноградник в коммуне Бриньоль.

