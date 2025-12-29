Форма поиска по сайту

29 декабря, 23:59

Шоу-бизнес
AFP: актер Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство

Джордж Клуни и его семья получили гражданство Франции – СМИ

Фото: AP Photo/Invision/Jordan Strauss

Американский актер Джордж Клуни вместе с супругой и двумя детьми получили французское гражданство. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

Уточняется, что актер стал гражданином Франции согласно указу о присвоении гражданства. Клуни неоднократно заявлял, что любит французскую культуру и язык. По данным агентства, актер и его семья проводят большую часть своего времени на юге Франции. В 2021 году они приобрели бастиду и виноградник в коммуне Бриньоль.

Ранее сообщалось, что руководство Disney ведет переговоры с американскими актерами Джулией Робертс и Ричардом Гиром о начале съемок фильма "Красотка-2". Пока актеры не согласились на участие в съемках. Однако компания уже работает над сценарием.

В свою очередь, актер Маколей Калкин заявил, что может вернуться к роли Кевина Маккалистера в возможном продолжении кинофраншизы "Один дома". Он также рассказал о своей идее по поводу сюжета новой части фильма.

Американский блогер хочет получить российское гражданство

шоу-бизнесза рубежом

