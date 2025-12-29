AFP: актер Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство

Фото: AP Photo/Invision/Jordan Strauss

Американский актер Джордж Клуни вместе с супругой и двумя детьми получили французское гражданство. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

Уточняется, что актер стал гражданином Франции согласно указу о присвоении гражданства. Клуни неоднократно заявлял, что любит французскую культуру и язык. По данным агентства, актер и его семья проводят большую часть своего времени на юге Франции. В 2021 году они приобрели бастиду и виноградник в коммуне Бриньоль.

