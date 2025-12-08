Форма поиска по сайту

08 декабря, 19:01

Культура

Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус – 2026"

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Стали известны номинанты на "Золотой глобус – 2026". Списки опубликовали на сайте премии.

В номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" поборются:

  • Стерлинг К. Браун ("Рай");
  • Диего Луна ("Андор");
  • Гари Олдман ("Медленные лошади");
  • Марк Руффало ("Задание");
  • Адам Скотт ("Разделение");
  • Ноа Уайли ("Больница Питт").

Претендентами в номинации "Лучшая мужская роль второго плана в фильме" стали:

  • Бенисио дель Торо ("Битва за битвой");
  • Джейкоб Элорди ("Франкенштейн");
  • Пол Мескал ("Гамнет");
  • Шон Пенн ("Битва за битвой");
  • Адам Сэндлер ("Джей Келли");
  • Стеллан Скарсгард ("Сентиментальная ценность").

В категории "Лучший саундтрек" на награду претендуют:

  • Александр Деспла ("Франкенштейн");
  • Людвиг Горанссон ("Грешники");
  • Джонни Гринвуд ("Битва за битвой");
  • Кангдинг Рэй ("Сират");
  • Макс Рихтер ("Гамнет");
  • Ханс Циммер ("F1").

Претендентами в номинации "Лучший мини-сериал, сериал-антология или телевизионный фильм" стали:

  • "Переходный возраст";
  • "Во всем виновата она";
  • "Зверь во мне";
  • "Черное зеркало";
  • "Умираю, как хочу секса";
  • "Девушка моего сына.

В категории "Лучшая мужская роль второго плана в сериалах" номинантами стали:

  • Оуэн Купер ("Переходный возраст");
  • Билли Крудап ("Утреннее шоу");
  • Уолтон Гоггинс ("Белый лотос");
  • Джейсон Айзек ("Белый лотос");
  • Трэмелл Тиллман ("Разделение");
  • Эшли Уолтерс ("Переходный возраст").

За премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" поспорят:

  • "Простая случайность";
  • "Метод исключения";
  • "Секретный агент";
  • "Сентиментальная ценность";
  • "Сират";
  • "Голос Хинд Раджаб".

Соперницами в номинации "Лучшая женская роль второго плана в сериалах" были названы:

  • Кэрри Кун ("Белый лотос");
  • Эрин Доэрти ("Переходный возраст");
  • Ханна Айнбиндер ("Хитрости");
  • Кэтрин О'Хара ("Киностудия");
  • Паркер Поузи ("Белый лотос");
  • Эйми Лу Вуд ("Белый лотос").

В категории "Лучший сценарий полнометражного фильма" на награду претендуют:

  • "Битва за битвой" (Пол Томас Андерсон);
  • "Марти Великолепный" (Джош Сэфди, Рональд Бронштейн);
  • "Грешники" (Райан Куглер);
  • "Сентиментальная ценность" (Йоаким Триер, Эскиль Вогт);
  • "Простая случайность" (Джафар Панахи);
  • "Гамнет" (Хлоя Чжао, Мэгги О’Фаррелл).

Номинантами в категории "Лучшая мужская роль в сериале (мюзикле или комедии)" стали:

  • Адам Броуди ("Никто этого не хочет");
  • Стивен Мартин ("Убийства в одном здании");
  • Глен Пауэлл ("Чед Пауэрс");
  • Сет Роген ("Киностудия");
  • Мартин Шорт ("Убийства в одном здании");
  • Джереми Аллен Уайт ("Медведь").

В категории "Лучший анимационный фильм" на награду претендуют:

  • "Арко";
  • "Истребитель демонов: Бесконечная крепость";
  • "Элио";
  • "Кей-поп-охотницы на демонов";
  • "Маленькая Амели";
  • "Зверополис-2".

За премию в номинации "Лучшая женская роль второго плана в кино" поборются:

  • Эмили Блант ("Крушащая машина");
  • Эль Фаннинг ("Сентиментальная ценность");
  • Ариана Гранде ("Злая. Часть 2");
  • Инга Ибсдоттер Лилеас ("Сентиментальная ценность");
  • Эми Мэдиган ("Орудия");
  • Тияна Тейлор ("Битва за битвой").

В категории "Лучший режиссер полнометражного фильма" на награду претендуют:

  • Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой");
  • Райан Куглер ("Грешники");
  • Гильермо дель Торо ("Франкенштейн");
  • Джафар Панахи ("Простая случайность");
  • Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность");
  • Хлоя Чжао ("Гамнет").

За премию в номинации "Лучший драматический сериал" поспорят:

  • "Дипломат";
  • "Больница Питт";
  • "Одна из многих";
  • "Разделение";
  • "Медленные лошади";
  • "Белый лотос".

Номинантами в категории "Лучшая мужская роль в фильме (мюзикле или комедии)" были названы:

  • Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный");
  • Джордж Клуни ("Джей Келли");
  • Леонардо ДиКаприо ("Битва за битвой");
  • Итан Хоук ("Голубая луна");
  • Ли Бен-хон ("Метод исключения");
  • Джесси Племонс ("Бугония").

В категории "Лучшая актриса в фильме (мюзикле или комедии)" на награду претендуют:

  • Роуз Бирн ("Я бы тебя пнула, если бы могла");
  • Синтия Эриво ("Злая. Часть 2");
  • Кейт Хадсон ("Песня звучит печально");
  • Чейз Инфинити ("Битва за битвой");
  • Аманда Сайфред ("Завещание Анны Ли");
  • Эмма Стоун ("Бугония").

Лучшим музыкальным или комедийным сериалом может стать:

  • "Начальная школа Эбботт";
  • "Медведь";
  • "Хитрости";
  • "Никто этого не хочет";
  • "Убийства в одном здании";
  • "Киностудия".

В категории "Лучшее кинематографическое и кассовое достижение" на награду претендуют:

  • "Аватар: Пламя и пепел";
  • "F1";
  • "Кей-поп-охотницы на демонов";
  • "Миссия невыполнима: Финальная расплата";
  • "Грешники";
  • "Орудия";
  • "Злая. Часть 2";
  • "Зверополис-2".

Соперниками в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" были названы:

  • Джоэл Эдгертон ("Сны поездов");
  • Оскар Айзек ("Франкенштейн");
  • Дуэйн Джонсон ("Крушащая машина");
  • Майкл Б. Джордан ("Грешники");
  • Вагнер Моура ("Секретный агент");
  • Джереми Аллен Уайт ("Спрингстин: Избавь меня от небытия").

В категории "Лучшая женская роль в драматическом фильме" на награду претендуют:

  • Джесси Бакли ("Гамнет");
  • Дженнифер Лоуренс ("Умри, моя любовь");
  • Ренате Реинсве ("Сентиментальная ценность");
  • Джулия Робертс ("После охоты");
  • Тесса Томпсон ("Гедда");
  • Ева Виктор ("Прости, детка").

Претендентами в номинации "Лучший фильм (комедия или мюзикл)" стали:

  • "Голубая луна";
  • "Бугония";
  • "Марти Великолепный";
  • "Метод исключения";
  • "Новая волна";
  • "Битва за битвой".

В категории "Лучший фильм (драма)" на награду претендуют:

  • "Франкенштейн";
  • "Хамнет";
  • "Простая случайность";
  • "Секретный агент";
  • "Сентиментальная ценность";
  • "Грешники".

Ранее сообщалось, что церемония вручения театральной премии "Золотая маска" в 2026 году пройдет в Омске. В настоящее время эксперты оценивают спектакли-кандидаты, номинанты которых будут представлены на фестивале в Москве.

