08 декабря, 19:01Культура
Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус – 2026"
Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Стали известны номинанты на "Золотой глобус – 2026". Списки опубликовали на сайте премии.
В номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" поборются:
- Стерлинг К. Браун ("Рай");
- Диего Луна ("Андор");
- Гари Олдман ("Медленные лошади");
- Марк Руффало ("Задание");
- Адам Скотт ("Разделение");
- Ноа Уайли ("Больница Питт").
Претендентами в номинации "Лучшая мужская роль второго плана в фильме" стали:
- Бенисио дель Торо ("Битва за битвой");
- Джейкоб Элорди ("Франкенштейн");
- Пол Мескал ("Гамнет");
- Шон Пенн ("Битва за битвой");
- Адам Сэндлер ("Джей Келли");
- Стеллан Скарсгард ("Сентиментальная ценность").
В категории "Лучший саундтрек" на награду претендуют:
- Александр Деспла ("Франкенштейн");
- Людвиг Горанссон ("Грешники");
- Джонни Гринвуд ("Битва за битвой");
- Кангдинг Рэй ("Сират");
- Макс Рихтер ("Гамнет");
- Ханс Циммер ("F1").
Претендентами в номинации "Лучший мини-сериал, сериал-антология или телевизионный фильм" стали:
- "Переходный возраст";
- "Во всем виновата она";
- "Зверь во мне";
- "Черное зеркало";
- "Умираю, как хочу секса";
- "Девушка моего сына.
В категории "Лучшая мужская роль второго плана в сериалах" номинантами стали:
- Оуэн Купер ("Переходный возраст");
- Билли Крудап ("Утреннее шоу");
- Уолтон Гоггинс ("Белый лотос");
- Джейсон Айзек ("Белый лотос");
- Трэмелл Тиллман ("Разделение");
- Эшли Уолтерс ("Переходный возраст").
За премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" поспорят:
- "Простая случайность";
- "Метод исключения";
- "Секретный агент";
- "Сентиментальная ценность";
- "Сират";
- "Голос Хинд Раджаб".
Соперницами в номинации "Лучшая женская роль второго плана в сериалах" были названы:
- Кэрри Кун ("Белый лотос");
- Эрин Доэрти ("Переходный возраст");
- Ханна Айнбиндер ("Хитрости");
- Кэтрин О'Хара ("Киностудия");
- Паркер Поузи ("Белый лотос");
- Эйми Лу Вуд ("Белый лотос").
В категории "Лучший сценарий полнометражного фильма" на награду претендуют:
- "Битва за битвой" (Пол Томас Андерсон);
- "Марти Великолепный" (Джош Сэфди, Рональд Бронштейн);
- "Грешники" (Райан Куглер);
- "Сентиментальная ценность" (Йоаким Триер, Эскиль Вогт);
- "Простая случайность" (Джафар Панахи);
- "Гамнет" (Хлоя Чжао, Мэгги О’Фаррелл).
Номинантами в категории "Лучшая мужская роль в сериале (мюзикле или комедии)" стали:
- Адам Броуди ("Никто этого не хочет");
- Стивен Мартин ("Убийства в одном здании");
- Глен Пауэлл ("Чед Пауэрс");
- Сет Роген ("Киностудия");
- Мартин Шорт ("Убийства в одном здании");
- Джереми Аллен Уайт ("Медведь").
В категории "Лучший анимационный фильм" на награду претендуют:
- "Арко";
- "Истребитель демонов: Бесконечная крепость";
- "Элио";
- "Кей-поп-охотницы на демонов";
- "Маленькая Амели";
- "Зверополис-2".
За премию в номинации "Лучшая женская роль второго плана в кино" поборются:
- Эмили Блант ("Крушащая машина");
- Эль Фаннинг ("Сентиментальная ценность");
- Ариана Гранде ("Злая. Часть 2");
- Инга Ибсдоттер Лилеас ("Сентиментальная ценность");
- Эми Мэдиган ("Орудия");
- Тияна Тейлор ("Битва за битвой").
В категории "Лучший режиссер полнометражного фильма" на награду претендуют:
- Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой");
- Райан Куглер ("Грешники");
- Гильермо дель Торо ("Франкенштейн");
- Джафар Панахи ("Простая случайность");
- Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность");
- Хлоя Чжао ("Гамнет").
За премию в номинации "Лучший драматический сериал" поспорят:
- "Дипломат";
- "Больница Питт";
- "Одна из многих";
- "Разделение";
- "Медленные лошади";
- "Белый лотос".
Номинантами в категории "Лучшая мужская роль в фильме (мюзикле или комедии)" были названы:
- Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный");
- Джордж Клуни ("Джей Келли");
- Леонардо ДиКаприо ("Битва за битвой");
- Итан Хоук ("Голубая луна");
- Ли Бен-хон ("Метод исключения");
- Джесси Племонс ("Бугония").
В категории "Лучшая актриса в фильме (мюзикле или комедии)" на награду претендуют:
- Роуз Бирн ("Я бы тебя пнула, если бы могла");
- Синтия Эриво ("Злая. Часть 2");
- Кейт Хадсон ("Песня звучит печально");
- Чейз Инфинити ("Битва за битвой");
- Аманда Сайфред ("Завещание Анны Ли");
- Эмма Стоун ("Бугония").
Лучшим музыкальным или комедийным сериалом может стать:
- "Начальная школа Эбботт";
- "Медведь";
- "Хитрости";
- "Никто этого не хочет";
- "Убийства в одном здании";
- "Киностудия".
В категории "Лучшее кинематографическое и кассовое достижение" на награду претендуют:
- "Аватар: Пламя и пепел";
- "F1";
- "Кей-поп-охотницы на демонов";
- "Миссия невыполнима: Финальная расплата";
- "Грешники";
- "Орудия";
- "Злая. Часть 2";
- "Зверополис-2".
Соперниками в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" были названы:
- Джоэл Эдгертон ("Сны поездов");
- Оскар Айзек ("Франкенштейн");
- Дуэйн Джонсон ("Крушащая машина");
- Майкл Б. Джордан ("Грешники");
- Вагнер Моура ("Секретный агент");
- Джереми Аллен Уайт ("Спрингстин: Избавь меня от небытия").
В категории "Лучшая женская роль в драматическом фильме" на награду претендуют:
- Джесси Бакли ("Гамнет");
- Дженнифер Лоуренс ("Умри, моя любовь");
- Ренате Реинсве ("Сентиментальная ценность");
- Джулия Робертс ("После охоты");
- Тесса Томпсон ("Гедда");
- Ева Виктор ("Прости, детка").
Претендентами в номинации "Лучший фильм (комедия или мюзикл)" стали:
- "Голубая луна";
- "Бугония";
- "Марти Великолепный";
- "Метод исключения";
- "Новая волна";
- "Битва за битвой".
В категории "Лучший фильм (драма)" на награду претендуют:
- "Франкенштейн";
- "Хамнет";
- "Простая случайность";
- "Секретный агент";
- "Сентиментальная ценность";
- "Грешники".
Ранее сообщалось, что церемония вручения театральной премии "Золотая маска" в 2026 году пройдет в Омске. В настоящее время эксперты оценивают спектакли-кандидаты, номинанты которых будут представлены на фестивале в Москве.