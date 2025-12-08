Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус – 2026"

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Стали известны номинанты на "Золотой глобус – 2026". Списки опубликовали на сайте премии.

В номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" поборются:



Стерлинг К. Браун ("Рай");

Диего Луна ("Андор");

Гари Олдман ("Медленные лошади");

Марк Руффало ("Задание");

Адам Скотт ("Разделение");

Ноа Уайли ("Больница Питт").

Претендентами в номинации "Лучшая мужская роль второго плана в фильме" стали:



Бенисио дель Торо ("Битва за битвой");

Джейкоб Элорди ("Франкенштейн");

Пол Мескал ("Гамнет");

Шон Пенн ("Битва за битвой");

Адам Сэндлер ("Джей Келли");

Стеллан Скарсгард ("Сентиментальная ценность").

В категории "Лучший саундтрек" на награду претендуют:



Александр Деспла ("Франкенштейн");

Людвиг Горанссон ("Грешники");

Джонни Гринвуд ("Битва за битвой");

Кангдинг Рэй ("Сират");

Макс Рихтер ("Гамнет");

Ханс Циммер ("F1").

Претендентами в номинации "Лучший мини-сериал, сериал-антология или телевизионный фильм" стали:



"Переходный возраст";

"Во всем виновата она";

"Зверь во мне";

"Черное зеркало";

"Умираю, как хочу секса";

"Девушка моего сына.

В категории "Лучшая мужская роль второго плана в сериалах" номинантами стали:



Оуэн Купер ("Переходный возраст");

Билли Крудап ("Утреннее шоу");

Уолтон Гоггинс ("Белый лотос");

Джейсон Айзек ("Белый лотос");

Трэмелл Тиллман ("Разделение");

Эшли Уолтерс ("Переходный возраст").

За премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" поспорят:



"Простая случайность";

"Метод исключения";

"Секретный агент";

"Сентиментальная ценность";

"Сират";

"Голос Хинд Раджаб".

Соперницами в номинации "Лучшая женская роль второго плана в сериалах" были названы:



Кэрри Кун ("Белый лотос");

Эрин Доэрти ("Переходный возраст");

Ханна Айнбиндер ("Хитрости");

Кэтрин О'Хара ("Киностудия");

Паркер Поузи ("Белый лотос");

Эйми Лу Вуд ("Белый лотос").

В категории "Лучший сценарий полнометражного фильма" на награду претендуют:



"Битва за битвой" (Пол Томас Андерсон);

"Марти Великолепный" (Джош Сэфди, Рональд Бронштейн);

"Грешники" (Райан Куглер);

"Сентиментальная ценность" (Йоаким Триер, Эскиль Вогт);

"Простая случайность" (Джафар Панахи);

"Гамнет" (Хлоя Чжао, Мэгги О’Фаррелл).

Номинантами в категории "Лучшая мужская роль в сериале (мюзикле или комедии)" стали:



Адам Броуди ("Никто этого не хочет");

Стивен Мартин ("Убийства в одном здании");

Глен Пауэлл ("Чед Пауэрс");

Сет Роген ("Киностудия");

Мартин Шорт ("Убийства в одном здании");

Джереми Аллен Уайт ("Медведь").

В категории "Лучший анимационный фильм" на награду претендуют:



"Арко";

"Истребитель демонов: Бесконечная крепость";

"Элио";

"Кей-поп-охотницы на демонов";

"Маленькая Амели";

"Зверополис-2".

За премию в номинации "Лучшая женская роль второго плана в кино" поборются:



Эмили Блант ("Крушащая машина");

Эль Фаннинг ("Сентиментальная ценность");

Ариана Гранде ("Злая. Часть 2");

Инга Ибсдоттер Лилеас ("Сентиментальная ценность");

Эми Мэдиган ("Орудия");

Тияна Тейлор ("Битва за битвой").

В категории "Лучший режиссер полнометражного фильма" на награду претендуют:



Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой");

Райан Куглер ("Грешники");

Гильермо дель Торо ("Франкенштейн");

Джафар Панахи ("Простая случайность");

Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность");

Хлоя Чжао ("Гамнет").

За премию в номинации "Лучший драматический сериал" поспорят:



"Дипломат";

"Больница Питт";

"Одна из многих";

"Разделение";

"Медленные лошади";

"Белый лотос".

Номинантами в категории "Лучшая мужская роль в фильме (мюзикле или комедии)" были названы:



Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный");

Джордж Клуни ("Джей Келли");

Леонардо ДиКаприо ("Битва за битвой");

Итан Хоук ("Голубая луна");

Ли Бен-хон ("Метод исключения");

Джесси Племонс ("Бугония").

В категории "Лучшая актриса в фильме (мюзикле или комедии)" на награду претендуют:



Роуз Бирн ("Я бы тебя пнула, если бы могла");

Синтия Эриво ("Злая. Часть 2");

Кейт Хадсон ("Песня звучит печально");

Чейз Инфинити ("Битва за битвой");

Аманда Сайфред ("Завещание Анны Ли");

Эмма Стоун ("Бугония").

Лучшим музыкальным или комедийным сериалом может стать:



"Начальная школа Эбботт";

"Медведь";

"Хитрости";

"Никто этого не хочет";

"Убийства в одном здании";

"Киностудия".

В категории "Лучшее кинематографическое и кассовое достижение" на награду претендуют:



"Аватар: Пламя и пепел";

"F1";

"Кей-поп-охотницы на демонов";

"Миссия невыполнима: Финальная расплата";

"Грешники";

"Орудия";

"Злая. Часть 2";

"Зверополис-2".

Соперниками в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" были названы:



Джоэл Эдгертон ("Сны поездов");

Оскар Айзек ("Франкенштейн");

Дуэйн Джонсон ("Крушащая машина");

Майкл Б. Джордан ("Грешники");

Вагнер Моура ("Секретный агент");

Джереми Аллен Уайт ("Спрингстин: Избавь меня от небытия").

В категории "Лучшая женская роль в драматическом фильме" на награду претендуют:



Джесси Бакли ("Гамнет");

Дженнифер Лоуренс ("Умри, моя любовь");

Ренате Реинсве ("Сентиментальная ценность");

Джулия Робертс ("После охоты");

Тесса Томпсон ("Гедда");

Ева Виктор ("Прости, детка").

Претендентами в номинации "Лучший фильм (комедия или мюзикл)" стали:



"Голубая луна";

"Бугония";

"Марти Великолепный";

"Метод исключения";

"Новая волна";

"Битва за битвой".

В категории "Лучший фильм (драма)" на награду претендуют:



"Франкенштейн";

"Хамнет";

"Простая случайность";

"Секретный агент";

"Сентиментальная ценность";

"Грешники".

