Актеру Тому Крузу вручен почетный "Оскар"

Фото: ТАСС/AP/Chris Pizzello

Американский актер Том Круз получил премию "Оскар" – почетную награду за вклад в кинематограф, сообщила Американская академия киноискусств.

Церемония вручения состоялась в Лос-Анджелесе, где академия отметила четырех деятелей индустрии, чье творчество "было определяющим для целых поколений".

Статуэтку 63-летнему Крузу вручил мексиканский режиссер Алехандро Иньярриту. Несмотря на четыре предыдущие номинации, это первый "Оскар" актера.

"Вне зависимости от того, откуда мы пришли, когда мы в кинотеатре, мы смеемся, сопереживаем, надеемся вместе, и в этом сила этого вида искусства. Вот почему кино так важно для меня. Я не занимаюсь фильмами, я ими живу", – цитирует Круза журнал Variety.

Вместе с ним "Оскар" получили актриса и хореограф Дебби Аллен, художник-постановщик Уинн Томас. Также награду имени Джина Хершолта за вклад в дело гуманизма получила певица Долли Партон.

За свою карьеру, охватывающую более четырех десятилетий, Круз принял участие в создании десятков кинокартин. Знаковым моментом, определившим его дальнейший успех, стала роль в картине "Рискованный бизнес" (1983 год).

Помимо номинаций на премию "Оскар", работы актера были отмечены наградами "Золотой глобус". Круз получил широкое признание за участие в боевиках, где зачастую выполняет сложные трюки без помощи дублеров. В июне это достижение было официально зафиксировано – его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее сообщалось, что церемония вручения театральной премии "Золотая маска" в 2026 году пройдет в Омске. В настоящее время эксперты оценивают спектакли-кандидаты, номинанты которых будут представлены на фестивале в Москве.