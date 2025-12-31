Телеверсию балета "Щелкунчик" можно будет увидеть в саду "Эрмитаж"

Фото: bolshoi.ru

Телеверсию балета "Щелкунчик" Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского (МАМТ) можно будет увидеть на катке в саду "Эрмитаж" 1 января в 16:45. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе столичного департамента культуры.

Отмечается, что постановка Юрия Посохова совместила академическую хореографию и современное художественное мышление. В этой интерпретации действие балансирует между сном и реальностью, а кукольный мастер и волшебник Дроссельмейер станет одним из центральных образов.

Визуальный облик постановки создавался под руководством художника-постановщика Полины Бахтиной, художника по свету Нарека Туманяна, художника по костюмам Сандры Вудалл и видеохудожника Сергея Рылко.

Ранее сообщалось, что участники спецоперации и члены их семей получили более 1,5 тысячи бесплатных билетов на балет "Щелкунчик". В Большом театре отметили, что билеты передаются министерству обороны, которое затем распределяет их среди бойцов СВО, их родственников и ветеранов.

