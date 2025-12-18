Форма поиска по сайту

Новости

Новости

18 декабря, 14:47

Культура

Большой театр впервые покажет "Щелкунчика" с тифлокомментированием

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большой театр впервые представит балет "Щелкунчик" с тифлокомментированием, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Представители театра отметили, что показ спектакля для незрячих и слабовидящих зрителей запланирован на 20 декабря и пройдет на Исторической сцене. Профессиональный тифлокомментарий позволит людям с нарушениями зрения погрузиться в особую атмосферу сказки.

Проект поддерживается министерством культуры РФ. Аудиодескрипцию проведет тифлокомментатор высшей категории Вера Февральских.

Гостями мероприятия станут воспитанники реабилитационно-образовательных учреждений, москвичи с нарушениями зрения, проходящие реабилитацию в центрах департамента труда и социальной защиты населения столицы, а также участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей.

В Большом театре отметили, что ранее показы с использованием тифлокомментирования уже проводились для опер "Кармен", "Травиата" и "Царская невеста". Они также были представлены на Исторической сцене.

Ранее стало известно, что больше половины билетов на показ балета, который состоится 31 декабря в 12:00, раскупили за 10 минут. Также в Большом театре раскрыли, какие артисты выйдут на сцену в Новый год.

Посмотреть "Щелкунчика" можно будет и в 2026 году. Показы балета запланированы на 3, 4 и 5 января, а также с 7-го по 11-е число включительно.

Максимальная стоимость лота из четырех билетов на балет "Щелкунчик" превысила 1 млн рублей

