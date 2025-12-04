Форма поиска по сайту

04 декабря, 15:57

Культура

Максимальная ставка за два билета на "Щелкунчика" составила 250 тыс рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Максимальная ставка за два билета на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 27 декабря в 19:00, составила 250 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Продажи проходили в четверг, 4 декабря. Такая ставка предложена за билеты в третьем ряду партера – 16-е и 17-е места.

Отмечается, что ставки за комплект из двух билетов выросли на 150% от начальной стоимости. При этом начальная цена единичного билета на спектакль сейчас составляет 85 тысяч рублей – это уже на 70% выше стартовой стоимости.

Ранее билеты на 4 первых показа балета "Щелкунчик" в Большом театре полностью распродали за 5 часов. Первые показы постановки пройдут 17, 18, 19 и 20 декабря. На 17-е число билеты раскупили за 2 часа после старта продаж. Стоимость самого дорогого билета составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого – 5 тысяч.

Самые дорогие билеты на "Щелкунчика" на аукционе ушли за полмиллиона рублей

