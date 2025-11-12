Спектакли о Щелкунчике можно посетить с помощью сервиса "Мосбилет"

Фото: bilet.mos.ru

Москвичи и гости столицы могут посетить восемь спектаклей о Щелкунчике. Запланировать посещение театров Москвы можно как на зимних каникулах, так и в любой день до Нового года, передает портал мэра и правительства столицы.

Сказка о Щелкунчике и Мышином короле была опубликована в 1816 году. С тех пор она стала одним из символов зимних праздников. В 1892 году российский композитор Петр Чайковский создал по мотивам этого произведения известную балетную постановку, ставшую популярной во всем мире.

С 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года увидеть балет "Щелкунчик" в постановке Юрия Посохова можно будет в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

С 25 по 31 декабря, а также с 2 по 6 января ожидается показ необычной версии знаменитой сказки "Щелкунчик vs Мышиный король", которую представят в Театре на Юго-Западе. В спектакле будет много музыки, но ни одного мотива из балета Чайковского. Постановка отличается яркими красками и даже положительным исходом для всех героев сказки.

23, 25, 26 и 31 декабря в Московском новом драматическом театре состоится показ "Щелкунчика" в версии Алексея Спирина, Елены Ермаковой и Вячеслава Долгачева. Здесь Щелкунчик, Мари и ее брат Фриц также победят Мышиного короля, но перед этим они отправятся в опасное приключение.



Театр танца "Гжель" 13–29 декабря и 4–6 января представит "Щелкунчика" в постановке Екатерины Мироновой. Здесь главным антагонистом становится мышиная королева, которая превратила принца в игрушку-щелкунчика. Разрушить злые чары предстоит его новой подруге Мари.

С 19 по 31 декабря и 2, 3, 5–8, 10 января ожидается мюзикл "Щелкунчик", который состоится в Московском детском музыкально-драматическом театре "Поколение". Под музыку Александра Журбина зрители увидят новое прочтение известной истории о борьбе добра со злом, силе любви и света.

Также одноименная постановка пройдет 14, 30, 31 декабря и 2–7 января в "Москонцерт Холле". Там Театр балета классической хореографии La Classique под руководством Элика Меликова представит свою версию сказки.

На этой же площадке состоится еще один спектакль о Щелкунчике в виде виртуального квеста с яркими костюмами и декорациями. "НЕбалет "Щелкунчик": игра начинается" расскажет о рождественской ночи 2035 года под уже знакомую музыку Чайковского. Посетить мероприятие можно 27–31 декабря и 2–8 января.

В Московском молодежном театре с 30 декабря по 3 января ожидается другая постановка под руководством Вячеслава Спесивцева. Солдатиков, мышат и некоторых других персонажей здесь сыграют дети – воспитанники младшей и средней студий театра. Кроме того, стать участниками действа смогут и самые юные зрители.

Также Московский театр кукол 5, 21, 23 декабря представит свой спектакль "Волшебный орех. История Щелкунчика" по пьесе драматурга Льва Яковлева. Купить билеты на мероприятия можно при помощи сервиса "Мосбилет".

Ранее горожанам и гостям города рассказывали, что в столичных театрах можно увидеть спектакли и по другим классическим произведениям. 15 января 2026 года в Московском театре оперетты можно будет посмотреть пьесу "Собака на сене" испанского драматурга Лопе де Веги, а "Гамлета", одну из самых известных трагедий Шекспира, можно будет посмотреть 21 ноября, 22 января и 19 февраля в "Ленкоме Марка Захарова".

