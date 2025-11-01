ВЦИОМ: 88% опрошенных москвичей посещали культурные мероприятия за последний год

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

88% москвичей за последний год посещали хотя бы одно культурное мероприятие. Об этом свидетельствуют результаты исследования АЦ ВЦИОМ, проведенного совместно с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС).

Выяснилось, что чаще всего москвичи посещали музеи и выставки. Также оказались популярны мероприятия в городских парках, усадьбах и на открытых площадках. Кроме того, востребованы были кинотеатры и театры, в которые жители столицы в среднем отправлялись 4,6 раза в год.

"Мужчины ходят в театр чуть меньше 4 раз в год, женщины – даже больше 5 раз. Разрыв не очень большой, но он существует", – отметил гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров.

Он также подчеркнул, что наиболее активной аудиторией стали люди в возрасте 45–54 лет. Каждый второй из них за последний год побывал в театре или на другом культурном мероприятии.

Также исследование показало, что любовь к театру зависит от образования: среди людей с высшим образованием за год на культурных мероприятиях побывали 45%, тогда как среди тех, у кого его нет, только 22%.

Якорным культурным событием, по итогам исследования, в этом году стал международный открытый фестиваль "Театральный бульвар". Мероприятие длилось 92 дня – с июня по август – и представило более тысячи уличных спектаклей. Событие интегрировалось в городскую среду – о нем знали 65% москвичей.

Подобный формат зрители высоко оценили – 93% опрошенных позитивно относятся к использованию уличных пространств в качестве театральных площадок. 74% москвичей оказались готовы рекомендовать фестиваль для посещения.

"49% планировали заранее, 50% зашли по пути случайно. Привлекает сам формат мероприятия, в том числе и случайных прохожих. Как правило, им нравится", – подчеркнул Федоров.

Он отметил, что такой спонтанный визит становится "нечаянной радостью", что открывает дополнительный потенциал для роста аудитории.

Исходя из результатов исследования, фестиваль стал "магнитом" для привлечения новых зрителей в театральную культуру. Если среди москвичей 34% планируют в следующем году чаще ходить в театр, то среди посетивших фестиваль таких уже 50%.

"Кто же пойдет в театр и будет платить за это деньги, если в следующем году снова можно будет 92 дня совершенно бесплатно смотреть разные театральные постановки? Здесь надо сказать огромное спасибо правительству Москвы и Сергею Собянину – за то, что пошли на этот достаточно смелый эксперимент", – поделился ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Он заявил, что даже плохая погода не мешала зрителям не только смотреть постановки, но и участвовать в обсуждениях после них.

Такой открытый формат становится эффективным культурным агентом, привлекающим даже тех, кто обычно предпочитает короткий контент в соцсетях, отмечается в публикации.

