"Москино" объединяет кинематографистов СНГ вокруг общих ценностей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московский кинокластер активно развивает долгосрочное партнерство с кинематографистами из стран Содружества Независимых Государств (СНГ), рассказал Агентству "Москва" генеральный директор АНО "Москино" Георгий Прокопов.

По его словам, сотрудничество выходит за рамки совместного производства фильмов и включает формирование общих социокультурных ценностей, интеграцию традиций и культурное обогащение кинематографа.

"В августе этого года международный проект при участии России и Узбекистана, к примеру, подал заявку на рибейты, компенсацию части затрат на съемочный процесс в Москве", – заявил Прокопов.

Он также подчеркнул, что в рамках фестиваля "Народы России и СНГ" запланирована дискуссия о совместном будущем в кино. Кроме того, 6 и 7 ноября на кинозаводе на международном форуме "Культура. Медиа. Цифра" состоится обсуждение потенциала медиарынка СНГ, аудитория которого превышает 350 миллионов русскоязычных пользователей.

Ранее сообщалось, что актер Сергей Безруков высоко оценил масштаб декораций для съемок сериала "Трудно быть богом" в кинопарке "Москино", сравнив их с голливудскими блокбастерами вроде "Дюны". Безруков, исполняющий в проекте роль дона Кондора, отметил, что изначально отказался от предложенной роли, но согласился на другую – необычную и увлекательную для себя.