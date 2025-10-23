Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" пройдет в "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Москве 6 и 7 ноября состоится второй международный форум "Культура. Медиа. Цифра". Мероприятие пройдет на территории кинозавода "Москино", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как отметил руководитель департамента культуры Алексей Фурсин, город станет точкой притяжения мировых лидеров креативных индустрий, медиа, технологий и искусства. Всего участниками форума станут более 100 спикеров из 20 стран мира.

"Ключевая тема в этом году – потенциал медиарынка СНГ. Участники обсудят новые идеи для развития международного медиапространства в разных направлениях: социальные сети, искусственный интеллект, маркетинг, литература, мода, театр, кинопроизводство и многое другое", – сказал Фурсин.

При этом медиарынок стран СНГ насчитывает более 350 миллионов русскоговорящих потребителей. В этой сфере создаются локальные ИИ-инструменты и платформы дистрибуции, а также модели монетизации и кооперации.

Форум призван в том числе объединить создателей, дистрибьюторов и регуляторов контента для устойчивого роста его объемов и увеличения экспорта. Программа выстроена вокруг шести тематических треков, объединяющих культуру, технологии, медиа и бизнес.

В частности, трек "Медиасеть" будет посвящен новым медиа- и диджитал-инструментам. В рамках блока "Влиятели" эксперты обсудят инфлюенс-маркетинг, блогосферу и развитие личного бренда.

Участники "Техномагии" сфокусируются на VR и искусственном интеллекте, а трек "Арт-ресурс" предоставит пространство для диалога о креативных индустриях.

Основной темой блока "Пиарология" станут современные практики пиара и медиастратегии. В рамках "Кинополя" речь пойдет о производстве, дистрибуции и маркетинге в киноиндустрии.

