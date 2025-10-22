Андрей Кончаловский заявил, что Москва по-настоящему поддерживает искусство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва по-настоящему поддерживает искусство на деле, а не на словах. Об этом в беседе с РИА Новости заявил режиссер, народный артист РСФСР Андрей Кончаловский.

"Хочу выразить искреннюю благодарность правительству Москвы и Московской кинокомиссии за поддержку, оказанную на всех этапах нашего проекта "Хроники русской революции", – сказал он.

Режиссер отметил, что столица стремительно развивается, сохраняя при этом историческое наследие. Москва может быть живым фоном для исторических рассуждений, указал Кончаловский.

В свою очередь, продюсер сериала Олеся Гидрат рассказала, что правительство Москвы помогло в съемках и нашло решения в самых трудных ситуациях.

"Съемки предполагали участие большого количества актеров массовых сцен, лошадей, гужевого и автомобильного транспорта, что требовало сложной логистики и высокой степени координации, особенно в условиях работы в центральной части города", – сказала Гидрат Агентству "Москва".

Одним из сложнейших этапов она назвала организацию шестидневных съемок на Театральной площади и в Большом театре. Тогда пришлось временно перекрыть движение, отключить фонтан и подсветку. Необходимо было установить хромакейные конструкции и декорации, разместить на площади исторический и специализированный транспорт.

Ранее Кончаловский назвал Москву одним из самых театральных городов мира. Он отметил, что не знает ни одной другой столицы, в которой на разных площадках могут одновременно идти пять постановок "Гамлета" или "Вишневого сада". Режиссер добавил, что московские театры собирают полные залы.

