Кинокомиссия "Москино" согласовала более 1,5 тыс съемок с начала года

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Кинокомиссия "Москино" с начала года согласовала и помогла организовать свыше 1,5 тысячи съемок в столице, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Каждая пятая (съемка. – Прим. ред.) проходила в декорациях Московского кинокластера", – указала она.

По словам заммэра, в текущем году в адрес комиссии поступило 3 тысячи заявок, что на 30% больше аналогичного периода 2024 года. При этом всего за время работы кинокомиссии удалось снять более чем 3,2 тысячи проектов, включая фильмы, сериалы, короткометражки и студенческие работы.

В частности, кинопарк "Москино" предлагает авторам фильмов и сериалов воспользоваться сразу 34 натурными площадками, включая "Аэропорт Юрово", "Древнерусский город", "Соборную площадь Москвы" и "Витебский вокзал". При этом продолжается строительство новых декораций.

Популярностью у режиссеров также пользуются некоторые локации в разных районах Москвы. Самыми востребованными стали Садовническая, Москворецкая, Овчинниковская, Космодамианская и Котельническая набережные, Триумфальная площадь, Московский зоопарк, Камергерский, Петропавловский, Певченский и Лялин переулки, Рождественский бульвар, Пятницкая, Школьная и Крылатская улицы, парки "Зарядье", "Сокольники", "Красная Пресня" и Северный речной вокзал.

Получить необходимые разрешения и согласования на съемки кинофильмов стало еще быстрее и проще, чем это было раньше. Теперь заявки принимаются через киноплатформу "Москино". На ней же можно найти рекомендации по подбору площадок, арендовать реквизит и костюмы, узнать о мерах поддержки. В целом в Москве снимается свыше 90% от всего отечественного контента.

Ранее гендиректор "Москино" Георгий Прокопов указывал, что организация в текущем году усилила работу по выстраиванию партнерских отношений с международными коллегами. Главной задачей является вывести российский кинематограф на новый уровень и показать, что Москва – город кино, а в столице созданы большие возможности для кинопроизводства.

