Продюсер: киноплатформа "Москино" стала незаменимой для кинопроизводителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Киноплатформа "Москино" стала важным звеном не только в организации досуга москвичей, но и в профессиональном кинопроизводстве. Об этом заявил продюсер YBW и START, генеральный директор "Старт Продакшн" Сергей Маевский.

"Московская киноплатформа стала незаменимым инструментом для отечественных производителей кино, потому что с ее помощью мы можем планировать проведение съемок проектов любой сложности, от "Папиных дочек" до "Холопа" и "Чебурашки", – цитирует Маевского Агентство "Москва".

Продюсер отметил, что киноплатформа выполняет важную связующую функцию между индустрией и иностранными партнерами, а также зрителями, которым интересно кино как процесс. Кроме того, по его мнению, она может быть полезна молодым людям, которые только выбирают свою профессию.

Ранее продюсер компании Black Box Production Павел Сарычев заявил, что киноплатформа "Москино" существенно упростила и ускорила процесс организации съемок в Москве. Теперь получение разрешений и доступ к необходимым ресурсам занимает всего несколько дней.