Продюсер Сарычев: киноплатформа "Москино" упростила жизнь кинопроизводителей

Киноплатформа "Москино" существенно упростила и ускорила процесс организации съемок в Москве. Теперь получение разрешений и доступ к необходимым ресурсам занимает всего несколько дней. Об этом Агентству "Москва" рассказал продюсер компании Black Box Production Павел Сарычев.

Он отметил, что с появлением платформы два года назад у кинопроизводителей появился единый ресурс для решения организационных задач.

"Мы в одной точке можем узнать информацию по доступности киноплощадок и доступности киногрантов, узнать информацию о действующих в Москве киношколах и даже предварительно просмотреть для съемок реквизит и костюмы", – рассказал Сарычев.



Также, по его словам, можно перейти во вкладку московской кинокомиссии, подать заявку на съемку и в течение нескольких дней получить согласование.

Сарычев отметил, что платформа позволяет организовать весь подготовительный процесс, буквально не выходя из офиса.

