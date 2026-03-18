Хуснуллин заявил, что Россия серьезно недокапитализирована

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

На сегодняшний день Россия остается серьезно недокапитализированной страной, заявил председатель правительства РФ Марат Хуснуллин на коллегии Росимущества.

"У нас есть задача, поставленная президентом РФ, по капитализации нашей страны. С начала года у нас капитализация страны превысила чуть больше 900 триллионов рублей. Много это или мало? Может ли наша страна стоить столько?" – сказал он.

Вице-премьер также добавил, что имущество является основой налоговой базы во всем мире. Сейчас в России ведутся работы по кадастрированию, помимо этого, необходимо подготовить налоговую базу. Кроме того, стоит задача по увеличению земли под строительство жилья.

До 2030 года РФ должна иметь 500 тысяч гектаров для жилищного строительства. По словам Хуснуллина, эту землю "должны найти" и ввести в оборот. Он также добавил, что в 2025 году власти рассмотрели около 10 тысяч гектаров, а в 2026-м необходимо вовлечь 12 тысяч гектаров.

"Задача не только рассмотреть землю, но и сразу подготовить документацию, чтобы она могла быть вовлечена в строительный оборот", – заключил политик.



Ранее Хуснуллин заявил, что его беспокоит ввод жилья в России в 2028–2029 годах. По его словам, сейчас активно запускается индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), так как в 2025 году в стране был введен большой объем таких объектов. Кроме того, ввели много нежилых помещений, которые дают новые рабочие места, а также являются налоговой базой.

