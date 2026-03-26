Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве временно перекрыты Кремлевская набережная и Большой Каменный мост, а также улица Знаменка и Новинский бульвар в районе дома № 15. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с временными локальными перекрытиями движения в центре и на западе Москвы водителей попросили заранее планировать маршрут поездок по городу с учетом вводимых ограничений.

"Учтите, что на машине время в пути сегодня может быть дольше обычного", – уточнили в столичном Дептрансе.

Также автомобилистов предупредили, что движение затруднено на внешней стороне Садового кольца возле улицы Новый Арбат, на Кутузовском проспекте перед Садовым кольцом в сторону центра и на Краснопресненской набережной.

Тем временем до 31 октября движение транспорта ограничено на участке улицы Поляны в районе Южное Бутово. Эти меры введены в связи со строительством инженерных сетей. Из-за этого перекрыты две полосы. Однако движение по одной из них сохранено в каждом направлении.

