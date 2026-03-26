26 марта, 10:15

Транспорт

В Москве временно перекрыты Кремлевская набережная и Большой Каменный мост

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве временно перекрыты Кремлевская набережная и Большой Каменный мост, а также улица Знаменка и Новинский бульвар в районе дома № 15. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с временными локальными перекрытиями движения в центре и на западе Москвы водителей попросили заранее планировать маршрут поездок по городу с учетом вводимых ограничений.

"Учтите, что на машине время в пути сегодня может быть дольше обычного", – уточнили в столичном Дептрансе.

Также автомобилистов предупредили, что движение затруднено на внешней стороне Садового кольца возле улицы Новый Арбат, на Кутузовском проспекте перед Садовым кольцом в сторону центра и на Краснопресненской набережной.

Тем временем до 31 октября движение транспорта ограничено на участке улицы Поляны в районе Южное Бутово. Эти меры введены в связи со строительством инженерных сетей. Из-за этого перекрыты две полосы. Однако движение по одной из них сохранено в каждом направлении.

В тоннеле под Каширским шоссе изменят схему движения

Читайте также


Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

