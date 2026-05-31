Трамп назначил посла США в Турции Баррака спецпосланником по Ираку

Фото: Getty Images/NurPhoto/Rami Alsayed

Президент США Дональд Трамп назначил американского посла в Турции Тома Баррака своим спецпосланником по Ираку. Об этом глава Белого дома рассказал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, дипломат также будет совмещать эти посты с должностью спецпосланника по Сирии.

"<…> мы развиваем наше стратегическое сотрудничество с правительствами Сирии и Ирака, и наши отношения с ними продолжают укрепляться", – написал американский лидер.

Баррак стал послом США в Турции в апреле 2025 года, а спустя месяц того же года Трамп назначил его спецпосланником по Сирии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что позиция Штатов о проведении более агрессивной политики в отношении Ирана потерпела сокрушительное поражение. При этом дипломат обратила внимание, что Россия активно вовлечена в урегулирование на Ближнем Востоке и действует только в рамках международного права.